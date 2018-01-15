Промес: Орлов у меня дома живёт, чтобы судить о моей работе?

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал слова телекомментатора Геннадия Орлова, который в октябре 2017 года заявил, что футболист снизил к себе требования.

«Ну вот откуда он знает? Он у меня дома, что ли, живёт, чтобы судить, как я работаю? Не всегда дела идут так, как хочется. Но я всё ещё топ-бомбардир премьер-лиги», — приводит слова Промеса «Спорт-Экспресс».

Голландец посоветовал спросить у его партнёров, усердно он работал на тренировках или нет.

«Нападающий не имеет права на слабость. Ладно, пусть болтают. Мне это нравится», — добавил Промес.

Полузащитник делит первое место в списке бомбардиров лиги с Александром Кокориным и Фёдором Смоловым, имеющим в активе по десять голов.

Ранее комментатор Орлов рассказал о будущем футболиста Дзюбы.