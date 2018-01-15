Экс-главный тренер сборной Узбекистана по футболу пожизненно отстранён от спортивной деятельности

Федерация футбола Узбекистана (ФФУ) приняла решение пожизненно отстранить от должности бывшего главного тренера сборной страны Самвела Бабаяна.

«Бывший главный тренер сборной Узбекистана по футболу Самвел Бабаян пожизненно отстранён от любой футбольной деятельности. Соответствующее решение было принято исполкомом ФФУ 15 января», — сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что Бабаян привлекал в состав знакомых футболистов, исходя из собственных коммерческих интересов, а также безответственно подходил к работе и не сумел наладить дисциплину в коллективе.

Экс-наставник сборной Узбекистана был уволен со своего поста после невыхода команды на чемпионат мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) расстался со старшими тренерами юношеских сборных России по футболу.