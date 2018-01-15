Тренер сборной России по баскетболу: мне кажется, мы поторопились с отменой лимита на легионеров
«Мне кажется, с отменой лимита поторопились. Его можно было отменять только при наличии сильного детско-юношеского баскетбола. А там мы пока находимся не на самых высоких позициях», — приводят слова Быкова «Известия».
Тренер отметил, что сейчас стало сложнее собрать игроков для национальной команды, так как раньше — при лимите на легионеров — у российских баскетболистов было больше игрового времени и, соответственно, оставался широкий выбор на каждую позицию.
«У нас были результаты — и это факт, с которым сложно спорить», — добавил Быков.
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