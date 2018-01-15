Плющенко предложил снизить зарплату футболистам сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, посол чемпионата мира по футболу в России Евгений Плющенко предложил снизить зарплату игрокам национальной команды страны.

«У России в футболе всё впереди. У нас есть хорошие игроки. Но предлагаю сделать им поменьше зарплаты, и тогда все заиграют ещё лучше, — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».

Фигурист заявил, что при минимальном прожиточном минимуме в России в размере 11 тыс. рублей футболистам надо сделать зарплату в 30 тыс. рублей.

«Забил гол — получил бонус», — добавил Плющенко.

Ранее фигурист заявил, что ему надо идти в министры спорта.