Плющенко: мне надо идти в министры спорта

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко пошутил о своё возможном выдвижении на пост министра спорта России.

«Мне надо идти в министры спорта. Я сейчас шучу, но почему нет? Я бы стал неплохим функционером. Я не говорю про ближайшее время, но в будущем это возможно», — приводит слова Плющенко «Р-спорт».

В настоящее время должность министра спорта России занимает олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.

Ранее Плющенко заявил, что ЧМ-2018 по футболу в России станет лучшим в истории турнира