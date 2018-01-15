Плющенко: мне надо идти в министры спорта

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко пошутил о своё возможном выдвижении на пост министра спорта России.

«Мне надо идти в министры спорта. Я сейчас шучу, но почему нет? Я бы стал неплохим функционером. Я не говорю про ближайшее время, но в будущем это возможно», — приводит слова Плющенко «Р-спорт».

В настоящее время должность министра спорта России занимает олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.

Ранее Плющенко заявил, что ЧМ-2018 по футболу в России станет лучшим в истории турнира

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