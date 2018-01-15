Сборная Нигерии во время ЧМ-2018 будет базироваться в Ессентуках

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что сборная Нигерии по футболу во время чемпионата мира в России будет использовать тренировочную базу в Ессентуках.

«В 2018 году будет проходить чемпионат мира, сборная Нигерии будет располагаться в Ессентуках», — приводит слова губернатора ТАСС.

На групповой стадии чемпионата мира соперниками сборной Нигерии станут команды Хорватии, Исландии и Аргентины.

Ранее сообщалось, что сборная Дании по футболу будет базироваться в Анапе во время ЧМ-2018.

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