Сборная Нигерии во время ЧМ-2018 будет базироваться в Ессентуках

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что сборная Нигерии по футболу во время чемпионата мира в России будет использовать тренировочную базу в Ессентуках.

«В 2018 году будет проходить чемпионат мира, сборная Нигерии будет располагаться в Ессентуках», — приводит слова губернатора ТАСС. На групповой стадии чемпионата мира соперниками сборной Нигерии станут команды Хорватии, Исландии и Аргентины. Ранее сообщалось, что сборная Дании по футболу будет базироваться в Анапе во время ЧМ-2018.