Врач сборной России по футболу: любая новость о допинге анализируется и ей даётся внутренняя оценка

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил, что Российский футбольный союз (РФС) не оставляет без внимания любые сообщения СМИ о допинге в национальной команде.

«Любая новость по этому поводу анализируется, ей даётся внутренняя оценка. К счастью, в подавляющем большинстве случаев эта информация не соответствует действительности, и в своей реальной работе по этому направлению мы ориентируемся только на официальные документы и запросы из ФИФА и РУСАДА, с которыми сложился плодотворный рабочий контакт», — приводит слова Безуглова ТАСС.

Он высказал мнение, что некоторые зарубежные СМИ дорожат своей репутацией и следят за тем, что пишут.

«С одним из таких СМИ в ближайшее время руководство РФС как раз планирует встретиться и дать разъяснения по всем имеющимся вопросам», — добавил врач национальной команды.

Ранее британские СМИ сообщили, что сборная России по футболу намеревалась использовать допинг во время ЧМ-2018.