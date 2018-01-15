Олимпийский чемпион Чепиков посоветовал женской сборной России по биатлону такого тренера, как Карполь

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков утверждает, что женской сборной России по биатлону нужен другой тренер.

«Я с большим уважением отношусь к Сергею Коновалову, но мне кажется, что он слишком уравновешенный. Женщинам нужен более харизматичный тренер, как Николай Карполь, например, который зажигал бы их, постоянно подталкивал. Мне кажется, что тренерского адреналина нашей женской команде не хватает», — приводит слова Чепикова «Чемпионат».

Экс-биатлонист отметил, что Россия, в которой тысячи людей занимаются биатлоном, начала проигрывать странам, в которых нет таких человеческих ресурсов.

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