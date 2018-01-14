«Боруссия» не смогла победить «Вольфсбург» в матче немецкой Бундеслиги

«Боруссия» дома сыграла вничью с «Вольфсбургом» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча завершилась со счётом 0:0.

После 18 туров «Боруссия» с 29 очками идёт на четвёртом месте, «Вольфсбург» с 20 набранными баллами расположился на 12-й строчке.

Ранее передача россиянина Константина Рауша помогла «Кёльну» одержать победу над «Боруссией» в матче чемпионата Германии по футболу.