Экс-игрок «Ливерпуля» Реднапп назвал нынешний «Арсенал» самым худшим из тех, что он видел

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп, ныне работающий экспертом на британском телевидении, раскритиковал «Арсенал» после гостевого поражения от «Борнмута» (1:2) в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Я бы сказал, что нынешний «Арсенал», возможно, худший из тех, что я видел. Взгляните на игроков, которые долгое время выступали за «канониров» вместе с Тьерри Анри и с Деннисом Бергкампом. Сейчас в составе «Арсенала» нет футболистов, которые получат место в Зале славы», — цитирует Реднаппа The Telegraph.

Эксперт отметил, что в нынешенем составе «Арсенала» нет лидеров, которые способны перевернуть ход матча.

Ранее «Арсенал» уступил «Борнмуту» в матче чемпионата Англии по футболу.