«Арсенал» уступил «Борнмуту» в матче чемпионата Англии по футболу

Лондонский «Арсенал» проиграл «Борнмуту» в гостевом матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:2.

В составе «канониров» гол забил Эктор Бельерин. У хозяев отличились Каллум Уилсон и Джордон Айб.

В настоящий момент коллектив Арсена Венгера занимает шестое место в турнирной таблице, «Борнмут» идёт 13-м.

Ранее тренер команды АПЛ предложил сократить зимнее трансферное окно.