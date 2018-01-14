«Арсенал» уступил «Борнмуту» в матче чемпионата Англии по футболу

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Лондонский «Арсенал» проиграл «Борнмуту» в гостевом матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:2.

В составе «канониров» гол забил Эктор Бельерин. У хозяев отличились Каллум Уилсон и Джордон Айб.

В настоящий момент коллектив Арсена Венгера занимает шестое место в турнирной таблице, «Борнмут» идёт 13-м.

Ранее тренер команды АПЛ предложил сократить зимнее трансферное окно.

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