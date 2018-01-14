Тренер команды АПЛ предложил сократить зимнее трансферное окно

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес выступил с предложением о сокращении зимнего трансферного окна в футболе до одной недели.

«Я думаю, нам нужно что-то изменить. Не думаю, что нам нужен месяц на зимнее окно. Мы должны, вероятно, сократить его до недели, и тогда у нас не будет всех этих проблем. Такая система ускорит трансферный процесс и сделает его намного проще. Клубы будут стараться делать всю работу максимально быстро», — приводит слова Мойеса Daily Mail.

Ранее представитель «Вест Хэма» сообщил, что три клуба АПЛ интересуются Смоловым.