Тренер команды АПЛ предложил сократить зимнее трансферное окно

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Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес выступил с предложением о сокращении зимнего трансферного окна в футболе до одной недели.

«Я думаю, нам нужно что-то изменить. Не думаю, что нам нужен месяц на зимнее окно. Мы должны, вероятно, сократить его до недели, и тогда у нас не будет всех этих проблем. Такая система ускорит трансферный процесс и сделает его намного проще. Клубы будут стараться делать всю работу максимально быстро», — приводит слова Мойеса Daily Mail.

Ранее представитель «Вест Хэма» сообщил, что три клуба АПЛ интересуются Смоловым.

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