Два российских экипажа мужских бобов-четвёрок квалифицировались для участия в ОИ-2018

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Два российских мужских экипажа, выступающих на бобах-четвёрках, получат право выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Россияне получили доступ на Игры по итогам олимпийской квалификации.

На Олимпиаде-2018 выступят 30 сильнейших экипажей мужских бобов-четвёрок мира. Одно место на правах страны-хозяйки закреплено за представителями Южной Кореи.

Сборные Канады, Германии и США будут представлены максимальным количеством скелетонисток на Играх в Пхёнчхане — по три. Двумя экипажами должны быть представлены команды России, Латвии, Великобритании, Швейцарии, Австрии и Чехии.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея могут выставить объединённую команду в бобслейных четвёрках на ОИ-2018.

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