Два российских экипажа мужских бобов-четвёрок квалифицировались для участия в ОИ-2018
Россияне получили доступ на Игры по итогам олимпийской квалификации.
На Олимпиаде-2018 выступят 30 сильнейших экипажей мужских бобов-четвёрок мира. Одно место на правах страны-хозяйки закреплено за представителями Южной Кореи.
Сборные Канады, Германии и США будут представлены максимальным количеством скелетонисток на Играх в Пхёнчхане — по три. Двумя экипажами должны быть представлены команды России, Латвии, Великобритании, Швейцарии, Австрии и Чехии.
Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея могут выставить объединённую команду в бобслейных четвёрках на ОИ-2018.