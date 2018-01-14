Немецкие бобслеисты победили в соревнованиях четвёрок на этапе КМ в Швейцарии

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Немецкий экипаж во главе с Йоханнесом Лохнером одержал победу в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка мира по бобслею в швейцарском Санкт-Морице.

Экипаж Лохнера по сумме двух попыток показал результат 2 минуты 8,42 секунды.

Второе место занял экипаж его соотечественника Франческо Фридриха. Тройку призёров замкнули канадцы под управлением Кристофера Спринга.

Лучшими из россиян стали Алексей Стульнев, Роман Кошелев, Илья Малых и Михаил Мордасов, занявшие 12-е место. Другой российский экипаж в составе Александра Касьянова, Алексея Зайцева, Василия Кондратенко и Алексея Пушкарёва завершил соревнования на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что российские бобслеистки завоевали две квоты на Олимпиаду-2018.

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