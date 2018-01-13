Российские бобслеистки завоевали две квоты на Олимпиаду-2018

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Российские бобслеистки завоевали две квоты для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС.

На Играх выступят в общей сложности 20 женских бобов-двоек. Согласно олимпийской квалификации, в зачёт которой шли результаты за период с октября 2016 по февраль 2018 года, по три квоты завоевали сборные Германии и Канады, а Россия, США, Австрия и Бельгия будут представлены двумя экипажами.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея могут выставить объединённые команды на соревнования по бобслею и хоккею в рамках Олимпиады-2018.

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