Саночник Степичев завершил выступление в нынешнем сезоне из-за травмы

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Саночник Александр Степичев досрочно завершил сезон из-за полученной на тренировке травмы.

«Степичев получил травму во время тренировки во вторник, он ударился головой. Было принято решение сразу отправить спортсмена в Москву», — цитирует ТАСС начальника сборной России Артёма Петракова.

По его словам, ничего серьёзного не произошло, однако текущий сезон Степичев вынужден завершить.

Ранее стал известен состав сборной России по санному спорту на чемпионат Европы.

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