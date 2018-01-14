Стал известен состав сборной России по санному спорту на чемпионат Европы в Латвии

Начальник сборной России по санному спорту Артём Петраков сообщил, что тренерский штаб команды определился с составом на чемпионат Европы, который пройдёт в латвийской Сигулде.