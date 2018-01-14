Стал известен состав сборной России по санному спорту на чемпионат Европы в Латвии

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Начальник сборной России по санному спорту Артём Петраков сообщил, что тренерский штаб команды определился с составом на чемпионат Европы, который пройдёт в латвийской Сигулде.

«В Сигулду поедут Роман Репилов, Семён Павличенко, Степан Фёдоров, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко и Екатерина Катникова. В соревнованиях экипажей саней-двоек выступят Андрей Богданов/Андрей Медведев, Александр Денисьев/Владислав Антонов, а также Владислав Южаков с Юрием Прохоровым», — приводит слова Петракова ТАСС.

Соревнования чемпионата Европы по санному спорту пройдут с 27 по 28 января.

Ранее сообщалось, что Павличенко занял второе место на этапе Кубка мира в Германии.

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