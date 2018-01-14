Саночник Павличенко занял второе место на этапе КМ в Германии
Россиянин Семён Павличенко стал вторым в соревнованиях на одноместных санях на седьмом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Суммарное время россиянина по итогам двух попыток составило 1 минуту 25,858 секунды.
Победителем этапа стал представитель Германии Феликс Лох (1.25,591). На третьем месте расположился его соотечественник Анди Лангенхан (1.25,886).
Другой российский спортсмен, Роман Репилов, оказался на пятой позиции (1.25,941).
Ранее сообщалось, что саночники Павличенко и Репилов протестировали олимпийские комбинезоны на этапе КМ в Германии.
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