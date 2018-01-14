Саночники Павличенко и Репилов протестировали олимпийские комбинезоны на этапе КМ в Германии
Россияне Семён Павличенко и Роман Репилов тестируют новые олимпийские комбинезоны во время этапа Кубка мира по санному спорту, проходящего в немецком Оберхофе.
Как сообщает ТАСС, Павличенко и Репилов выступают в новой экипировке, в которой они примут участие в соревнованиях на предстоящей Олимпиаде 2018 года.
Отмечается, что Репилов выступает в новой форме на втором этапе подряд.
Ранее сообщалось, что МОК и FIL утвердили дизайн формы российских саночников на ОИ-2018.
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