Саночники Павличенко и Репилов протестировали олимпийские комбинезоны на этапе КМ в Германии

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Россияне Семён Павличенко и Роман Репилов тестируют новые олимпийские комбинезоны во время этапа Кубка мира по санному спорту, проходящего в немецком Оберхофе.

Как сообщает ТАСС, Павличенко и Репилов выступают в новой экипировке, в которой они примут участие в соревнованиях на предстоящей Олимпиаде 2018 года.

Отмечается, что Репилов выступает в новой форме на втором этапе подряд.

Ранее сообщалось, что МОК и FIL утвердили дизайн формы российских саночников на ОИ-2018.

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