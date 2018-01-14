Смолов отправится с «Краснодаром» на сборы ОАЭ

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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов, который, по слухам, может сменить команду в зимнее трансферное окно, отправится со своим коллективом на первый сбор в ОАЭ 15 января.

Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара».

Интерес к 27-летнему форварду проявляют три клуба английской Премьер-лиги (АПЛ), а также санкт-петербургский «Зенит».

Ранее стало известно, что «Брайтон» может купить Смолова вместо Зе Луиша.

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