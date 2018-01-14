Место проведения Матча звёзд КХЛ 2019 года будет названо в мае

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявит место проведения Матча звёзд 2019 года в мае.

«Хельсинки является одним из кандидатов на проведение Матча всех звёзд следующего года, но не стоит торопиться. Сейчас идёт отборочный процесс, который чем-то похож на отбор кандидатов при выборе столицы Олимпийских игр. Мы используем те же самые технологии», — приводит ТАСС слова президента КХЛ Дмитрия Чернышенко.

Он отметил, что главным принципом при выборе места проведения Матча звёзд является зрительская поддержка.

«Мы не будем менять формат проведения Матча всех звёзд, это будет неделя. Формат найден очень удачный. Думаю, что в мае объявим город», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что команда дивизиона Тарасова выиграла Матч звёзд КХЛ.