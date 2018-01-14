Команда дивизиона Тарасова выиграла Матч звёзд КХЛ

Короткая ссылка
Команда дивизиона Тарасова одержала победу над сборной дивизиона Чернышёва в финале Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:4.

Победу команде Игоря Никитина и Сони Гудим принесли дубли Дмитрия Кагарлицкого и Николая Коваленко. Ещё один гол в активе Кирилла Капризова.

Сборная дивизиона Чернышёва ответила голами Кевина Даллмэна, Егора Мартынова, Линуса Умарка и Евгения Медведева.

Ранее сообщалось, что дубль Сергея Мозякина помог команде дивизиона Харламова обыграть дивизион Боброва в Матче звёзд КХЛ.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119