Дубль Мозякина помог команде дивизиона Харламова обыграть дивизион Боброва в Матче звёзд КХЛ

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Сборная дивизиона Харламова одержала победу над командой дивизиона Боброва в игре за третье место Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 8:4.

Победу команде Андрея Назарова и Марии Басс принесли шайбы Андрея Береглазова, Дэна Секстона, Павла Варфоломеева и Никиты Трямкина. Сергей Мозякин и Игорь Гераськин записали в свой актив по два гола.

Команда дивизиона Боброва ответила голами Микса Индрашиса, Дмитрия Калинина и дублем Ильи Ковальчука.

Ранее Андрей Назаров предложил проводить Матч звёзд КХЛ в формате «три на три».

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