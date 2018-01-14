Дубль Мозякина помог команде дивизиона Харламова обыграть дивизион Боброва в Матче звёзд КХЛ
Сборная дивизиона Харламова одержала победу над командой дивизиона Боброва в игре за третье место Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счётом 8:4.
Победу команде Андрея Назарова и Марии Басс принесли шайбы Андрея Береглазова, Дэна Секстона, Павла Варфоломеева и Никиты Трямкина. Сергей Мозякин и Игорь Гераськин записали в свой актив по два гола.
Команда дивизиона Боброва ответила голами Микса Индрашиса, Дмитрия Калинина и дублем Ильи Ковальчука.
Ранее Андрей Назаров предложил проводить Матч звёзд КХЛ в формате «три на три».
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard