Дубль Мозякина помог команде дивизиона Харламова обыграть дивизион Боброва в Матче звёзд КХЛ

Сборная дивизиона Харламова одержала победу над командой дивизиона Боброва в игре за третье место Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 8:4. Победу команде Андрея Назарова и Марии Басс принесли шайбы Андрея Береглазова, Дэна Секстона, Павла Варфоломеева и Никиты Трямкина. Сергей Мозякин и Игорь Гераськин записали в свой актив по два гола. Команда дивизиона Боброва ответила голами Микса Индрашиса, Дмитрия Калинина и дублем Ильи Ковальчука. Ранее Андрей Назаров предложил проводить Матч звёзд КХЛ в формате «три на три».