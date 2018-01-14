Симонян: своими заявлениями о допинге британские газеты опять хотят отобрать у нас чемпионат мира по футболу

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал появление в британских СМИ информации о том, что сборная России по футболу якобы намеревалась использовать допинг во время домашнего чемпионата мира.

«Чему вы удивляетесь? Они же всеми силами пытаются нас торпедировать. Проиграли России в борьбе за право проведения чемпионата мира и не могут успокоиться! При этом недавно на жеребьёвку финального турнира в Москву приезжали Гари Линекер и Гордон Бэнкс! Вот это уважаемые люди!» — приводит слова Симоняна «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что это делается для того, чтобы отобрать у России чемпионат мира, и выразил уверенность в отсутствии доказательств со стороны обвинителей.

«Пусть Международная федерация футбола (ФИФА) разбирается! Давно уже должны были это сделать», — добавил Симонян.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что сборная России по футболу намеревалась использовать допинг во время ЧМ-2018.