Симонян: своими заявлениями о допинге британские газеты опять хотят отобрать у нас чемпионат мира по футболу
«Чему вы удивляетесь? Они же всеми силами пытаются нас торпедировать. Проиграли России в борьбе за право проведения чемпионата мира и не могут успокоиться! При этом недавно на жеребьёвку финального турнира в Москву приезжали Гари Линекер и Гордон Бэнкс! Вот это уважаемые люди!» — приводит слова Симоняна «Спорт-Экспресс».
Специалист отметил, что это делается для того, чтобы отобрать у России чемпионат мира, и выразил уверенность в отсутствии доказательств со стороны обвинителей.
«Пусть Международная федерация футбола (ФИФА) разбирается! Давно уже должны были это сделать», — добавил Симонян.
Ранее британские СМИ сообщили о том, что сборная России по футболу намеревалась использовать допинг во время ЧМ-2018.