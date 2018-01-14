Белорус Чернухин назначен старшим тренером «Тосно»

Белорусский специалист Евгений Чернухин вошёл в тренерский штаб наставника «Тосно» Дмитрия Парфёнова.

Об этом сообщает официальный сайт клуба Ленинградской области.

33-летний Чернухин был старшим тренером клуба «Витебск» и юношеской сборной Белоруссии.

В декабре 2017 года «Тосно» расторг контракты с Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком.

Ранее сообщалось, что «Тосно» принял предложение московского «Динамо» по трансферу футболиста Маркова.