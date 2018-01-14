Белорус Чернухин назначен старшим тренером «Тосно»
Белорусский специалист Евгений Чернухин вошёл в тренерский штаб наставника «Тосно» Дмитрия Парфёнова.
Об этом сообщает официальный сайт клуба Ленинградской области.
33-летний Чернухин был старшим тренером клуба «Витебск» и юношеской сборной Белоруссии.
В декабре 2017 года «Тосно» расторг контракты с Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком.
Ранее сообщалось, что «Тосно» принял предложение московского «Динамо» по трансферу футболиста Маркова.
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