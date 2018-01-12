«Тосно» принял предложение московского «Динамо» по трансферу футболиста Маркова

Генеральный директор клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что руководство приняло предложение московского «Динамо» по трансферу нападающего Евгения Маркова.

«Мы приняли предложение «Динамо» по трансферу Маркова. Официальный трансфер ещё не состоялся, так как в контракте Евгения есть пункт, что «Зенит» имеет право выкупить игрока ровно за такую же сумму, что предложил московский клуб», — приводит слова Матюшенко ТАСС.

Гендиректор заявил, что клубы находятся в процессе переговоров.

Воспитанник «Зенита» Марков провёл в составе «Тосно» 55 матчей, в которых забил 21 мяч.

Ранее партнёр Маркова Антон Заболотный заключил контракт с санкт-петербургским «Зенитом».