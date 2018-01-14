Прыгунья с шестом Сидорова выиграла турнир в Чувашии с лучшим результатом сезона в мире

Короткая ссылка
Россиянка Анжелика Сидорова одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом на Кубке главы Чувашии, показав лучший результат сезона в мире.

Сидорова со второй попытки преодолела планку на высоте 4 метра 70 сантиметров.

Второе место заняла Ангелина Краснова, а третье — Татьяна Швыдкина.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене выиграла первые легкоатлетические соревнования в новом году.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119