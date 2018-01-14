Прыгунья с шестом Сидорова выиграла турнир в Чувашии с лучшим результатом сезона в мире

Россиянка Анжелика Сидорова одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом на Кубке главы Чувашии, показав лучший результат сезона в мире.

Сидорова со второй попытки преодолела планку на высоте 4 метра 70 сантиметров. Второе место заняла Ангелина Краснова, а третье — Татьяна Швыдкина. Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене выиграла первые легкоатлетические соревнования в новом году.