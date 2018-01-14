Футболист ван Дейк выступает без фамилии на футболке из-за конфликта с отцом

Стало известно, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выступает за новый клуб без фамилии на спине из-за конфликта с отцом.

Как сообщает The Sun, ван Дейк — старший бросил супругу с тремя детьми и не участвовал в их воспитании. Поэтому Вирджил не захотел, чтобы фамилия отца была нанесена на игровой футболке, — вместо неё он использует там своё имя.

Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в зимнее трансферное окно и стал самым дорогим защитником в истории футбола. За него заплатили £75 млн.

Ранее сообщалось, что тренер «Челси» Конте и наставник «Манчестер Юнайтед» Моуринью презирают друг друга.