Тренер «Челси» Конте и наставник «Манчестер Юнайтед» Моуринью презирают друг друга

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Главные тренеры клубов «Челси» и «Манчестер Юнайтед» — Антонио Конте и Жозе Моуринью — устроили словесную перепалку.

Моуринью заявил, что не готов терпеть оскорбления Конте, и ответил, что испытывает чувство презрения к нему.

Конте отметил, что хочет закончить словесный конфликт с рулевым «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Я думаю, что хочу прекратить всё это. Но что касается слов Моуринью о презрении, то я его тоже испытываю. Не знаю, сказал ли он это конкретно мне, но я не волнуюсь из-за этого. Я сплю очень хорошо», — приводит слова Конте «Sky Sports».

Ранее Конте назвал Моуринью фальшивкой.

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