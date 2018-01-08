Тренер «Челси» Конте назвал Моуринью фальшивкой

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте высказался наставнике «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«В последнее время он страдает от амнезии. Каждый из нас рискует столкнуться с этим, когда мы становимся старше. Это угрожает и вам, и мне. Моуринью нужно быть внимательнее. На ум приходит пример, который касается Раньери. Сначала Моуриньо оскорбил Клаудио из-за его английского языка, а потом, когда Раньери уволили, надел футболку в его поддержку. Он фальшивка. Мы относимся к человеку или хорошо, или плохо, но не меняем мнения о нем для того, чтобы вызвать симпатию», — приводит слова Конте The Guardian.

Ранее Моуринью припомнил наставнику «Челси» Конте участие в договорных матчах.