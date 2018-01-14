Лыжники Краснов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте на этапе КМ в Германии
Россияне Андрей Краснов и Глеб Ретивых заняли третье место в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, проходящем в немецком Дрездене.
Россияне показали результат 12 минут 19,54 секунды.
Победителями соревнований стали итальянцы Дитмар Нёклер и Федерико Пеллегрино. Второе место заняли шведы Эмиль Йенссон и Теодор Петерсон.
Ранее сообщалось, что Ирина Аввакумова стала четвёртой на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Японии.
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