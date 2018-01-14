Лыжники Краснов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте на этапе КМ в Германии

Россияне Андрей Краснов и Глеб Ретивых заняли третье место в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, проходящем в немецком Дрездене.