Лыжники Краснов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте на этапе КМ в Германии

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Россияне Андрей Краснов и Глеб Ретивых заняли третье место в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, проходящем в немецком Дрездене.

Россияне показали результат 12 минут 19,54 секунды.

Победителями соревнований стали итальянцы Дитмар Нёклер и Федерико Пеллегрино. Второе место заняли шведы Эмиль Йенссон и Теодор Петерсон.

Ранее сообщалось, что Ирина Аввакумова стала четвёртой на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Японии.

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