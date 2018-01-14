Мозякин сообщил о переговорах с «Металлургом» относительно нового контракта

Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин заявил, что ведёт переговоры с клубом о новом контракте.

«Какие-то разговоры насчёт нового соглашения ведутся, но комментировать их я не хочу. Когда будет всё подписано, вы об этом обязательно узнаете», — приводит слова Мозякина «Р-Спорт».

Форвард отметил, что хотел бы остаться в «Металлурге».

В настоящий момент Мозякин имеет контракт с командой до апреля 2018 года.

Ранее сообщалось, что дубль Мозякина помог команде дивизиона Харламова обыграть дивизион Боброва в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).