Биатлонист Бабиков пропустит масс-старт в Рупольдинге
Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
В гонке сборную будут представлять Антон Шипулин и Александр Логинов.
Этап Кубка мира в Рупольдинге завершается масс-стартами. начало мужской гонки - в 14:15 (мск).— Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 14 января 2018 г.
События дня, свежие фото и комментарии участников - в нашем материале на https://t.co/9eGgSMIJ78: https://t.co/aKbocEdQSa
Отметим, что Антон Бабиков пропустит эту гонку. pic.twitter.com/pwRPlJABKW
Масс-старт состоится 14 января и начнётся в 14:15 по мск.
Ранее сообщалось, что Акимова не сможет выступить в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге.