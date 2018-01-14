Биатлонист Бабиков пропустит масс-старт в Рупольдинге

Российский биатлонист Антон Бабиков не выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

В гонке сборную будут представлять Антон Шипулин и Александр Логинов.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершается масс-стартами. начало мужской гонки - в 14:15 (мск).

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Отметим, что Антон Бабиков пропустит эту гонку. pic.twitter.com/pwRPlJABKW — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 14 января 2018 г.

Масс-старт состоится 14 января и начнётся в 14:15 по мск.

Ранее сообщалось, что Акимова не сможет выступить в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге.