Биатлонист Бабиков пропустит масс-старт в Рупольдинге

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Российский биатлонист Антон Бабиков не выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

В гонке сборную будут представлять Антон Шипулин и Александр Логинов.

Масс-старт состоится 14 января и начнётся в 14:15 по мск.

Ранее сообщалось, что Акимова не сможет выступить в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге.

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