Акимова не сможет выступить в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Российская биатлонистка Татьяна Акимова не примет участие в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР). Причиной является травма голеностопа, которую Акимова получила в пятницу во время тренировки. Женский масс-старт начнётся 14 января в 16:40 мск. Ранее тренер назвал четырёх биатлонисток сборной России, которые с большой долей вероятности поедут на ОИ-2018.