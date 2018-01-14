Акимова не сможет выступить в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

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Российская биатлонистка Татьяна Акимова не примет участие в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР).

Причиной является травма голеностопа, которую Акимова получила в пятницу во время тренировки.

Женский масс-старт начнётся 14 января в 16:40 мск.

Ранее тренер назвал четырёх биатлонисток сборной России, которые с большой долей вероятности поедут на ОИ-2018.

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