WBC не будет наказывать Уайлдера за хранение наркотиков

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что организация не станет применять санкции к чемпиону мира в супертяжёлом весе Деонтею Уайлдеру, признанному виновным в хранении наркотиков.