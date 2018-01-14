WBC не будет наказывать Уайлдера за хранение наркотиков

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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что организация не станет применять санкции к чемпиону мира в супертяжёлом весе Деонтею Уайлдеру, признанному виновным в хранении наркотиков.

«Уайлдер — это боксёр, который всегда проявлял себя чистым спортсменом и постоянно борется за чистоту спорта. WBC безоговорочно его поддерживает, ведь суд ясно постановил, что Уайлдер невиновен, поскольку это принадлежало не ему», — приводит слова Сулеймана Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Уайлдер получил приговор за хранение наркотиков.

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