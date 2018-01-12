Чемпион мира по боксу Уайлдер получил приговор за хранение наркотиков

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Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер признан виновным в хранении наркотиков.

Суд приговорил Уайлдера к 60 часам общественных работ и к 30 дням тюремного заключения условно с испытательным сроком в два года, сообщает портал Boxing Scene.

Уайлдер является действующим чемпионом мира по версии WBC. На профессиональном ринге он не знает поражений — 39 побед (38 нокаутом).

Ранее сообщалось, что Уайлдер арестован за хранение марихуаны.

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