Кокорин: если Манчини уйдёт, может, меня с собой заберёт

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин прокомментировал информацию о том, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини может покинуть команду.

«Если Манчини правда назвал меня суперзвездой, то мне очень приятно. Это самая лучшая похвала, которая может быть», — приводит слова Кокорина «Чемпионат».

Форвард признался, что на него никак не влияют слухи о возможном уходе наставника.

«На Манчини — может быть, а на меня как? Может, конечно, с собой заберёт», — добавил 26-летний игрок.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Наполи» может сменить Манчини в «Зените».

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