Марокко намерено принять у себя чемпионат мира по футболу 2026 года
Министр промышленности Марокко Мулай Хафид Элалами от имени короля Мухаммеда VI направил предложение в Международную федерацию футбола (ФИФА) о проведении чемпионата мира по футболу в 2026 году.
Как сообщает AS, марокканцы хотят подать совместную заявку с Испанией.
ЧМ-2026 может пройти по такому же принципу в США, Канаде и Мексике.
Решение о месте проведения мундиаля будет принято 13 июня.
Ранее экс-чиновник ФИФА признался в получении денег из Германии после выбора страны организатором ЧМ-2006.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.