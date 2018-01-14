Марокко намерено принять у себя чемпионат мира по футболу 2026 года

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Министр промышленности Марокко Мулай Хафид Элалами от имени короля Мухаммеда VI направил предложение в Международную федерацию футбола (ФИФА) о проведении чемпионата мира по футболу в 2026 году.

Как сообщает AS, марокканцы хотят подать совместную заявку с Испанией.

ЧМ-2026 может пройти по такому же принципу в США, Канаде и Мексике.

Решение о месте проведения мундиаля будет принято 13 июня.

Ранее экс-чиновник ФИФА признался в получении денег из Германии после выбора страны организатором ЧМ-2006.

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