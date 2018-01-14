Марокко намерено принять у себя чемпионат мира по футболу 2026 года

Министр промышленности Марокко Мулай Хафид Элалами от имени короля Мухаммеда VI направил предложение в Международную федерацию футбола (ФИФА) о проведении чемпионата мира по футболу в 2026 году.