Экс-чиновник ФИФА признался в получении денег из Германии после выбора страны организатором ЧМ-2006

Бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) катарец Мохаммед бин Хаммам признал факт получения денег из Германии после победы заявки страны на проведение чемпионата мира по футболу 2006 года.

«На мой счёт действительно было зачислено €6,7 млн.Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что Германия и так получила. Сумма поступила на мой счёт уже после принятия решения о проведении чемпионата мира», — приводит слова Маммама ZDF.

Издание отмечает, что бывший функционер ФИФА отказался рассказать о предназначении платежа.

Ранее экс-президент DFB Тео Цванцигер выразил уверенность, что Германия купила право на проведение ЧМ-2006.