Гендиректор «Адмирала» рассказал о причинах отставки Разина с поста главного тренера

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Генеральный директор владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» Сергей Сошников высказал мнение о причинах отставки Андрея Разина с должности главного тренера клуба.

«Ещё вчера вечером ничего не было понятно, он думал, продолжать или не продолжать работу перед самым отлётом команды. Я понимаю, что в плане акклиматизации ему было непросто, везти сюда семью или нет. Наверное, в последний момент он принял такое решение. Поскольку человек чувствовал себя некомфортно и об этом постоянно говорил, то не могу сказать, что его решение было неожиданным», — приводит слова Сошникова ТАСС.

Ранее сообщалось, что главный тренер ХК «Адмирал» ушёл в отставку спустя 17 дней после назначения.

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