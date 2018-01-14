Австралийский теннисист де Минор сравнил финальный матч против Медведева с американскими горками

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Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал поражение от Даниила Медведева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Сиднее.

18-летний де Минор признался, что оставил все силы в финальном матче.

«В концовке Медведев играл очень жёстко, он был слишком хорош. Это были американское горки. Честно говоря, по-другому и быть не могло. Я наслаждался каждой секундой. Волновался, но хотел, чтобы матч продолжался», — цитирует де Минора «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу АТР.

Ранее Медведев выиграл турнир в Сиднее и завоевал первый титул в карьере.

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