Австралийский теннисист де Минор сравнил финальный матч против Медведева с американскими горками

Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал поражение от Даниила Медведева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Сиднее.

18-летний де Минор признался, что оставил все силы в финальном матче.

«В концовке Медведев играл очень жёстко, он был слишком хорош. Это были американское горки. Честно говоря, по-другому и быть не могло. Я наслаждался каждой секундой. Волновался, но хотел, чтобы матч продолжался», — цитирует де Минора «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу АТР.

Ранее Медведев выиграл турнир в Сиднее и завоевал первый титул в карьере.