Американские хоккеистки выиграли МЧМ в Дмитрове, разгромив в финале шведок

Женская молодёжная сборная США завоевала золотые медали чемпионата мира (до 18 лет), проходившего в подмосковном Дмитрове.

В финальном матче американские хоккеистки разгромили команду Швеции со счётом 9:3. У сборной США дубли оформили Бритта Кёрл, Эбигейл Мёрфи, Кейтлин Нолль и Доминик Петри, ещё одну шайбу забросила Кейси О’Брайен. В составе шведской сборной отличились Теа Юханссон, Дженни Антонссон и Лина Льюнгблом. Ранее в Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что считают женский молодёжный ЧМ в Дмитрове лучшим в европейской истории турнира.