Американские хоккеистки выиграли МЧМ в Дмитрове, разгромив в финале шведок

Короткая ссылка
Женская молодёжная сборная США завоевала золотые медали чемпионата мира (до 18 лет), проходившего в подмосковном Дмитрове.

В финальном матче американские хоккеистки разгромили команду Швеции со счётом 9:3.

У сборной США дубли оформили Бритта Кёрл, Эбигейл Мёрфи, Кейтлин Нолль и Доминик Петри, ещё одну шайбу забросила Кейси О’Брайен.

В составе шведской сборной отличились Теа Юханссон, Дженни Антонссон и Лина Льюнгблом.

Ранее в Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что считают женский молодёжный ЧМ в Дмитрове лучшим в европейской истории турнира.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119