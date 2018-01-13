Бразильский футболист «Спартака» Луис Адриано: Джикия — мой друг и брат

Бразильские футболисты московского «Спартака» Луис Адриано, Фернандо и Педру Роша отреагировали на шутку одноклубника Георгия Джикии.

Официальный Twitter «Спартака» опубликовал видео, в котором бразильцы стояли в обнимку с Джикией.

«Джикия — мой друг, мой брат», — сказал Луис Адриано.

Спартаковские бразильцы: «Джикия - наш друг, наш брат!» pic.twitter.com/LtswcqPiW4 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2018 г.

Ранее «Спартак» принёс извинения за запись о «тающих шоколадках» на странице клуба в Twitter.