Бразильский футболист «Спартака» Луис Адриано: Джикия — мой друг и брат
Бразильские футболисты московского «Спартака» Луис Адриано, Фернандо и Педру Роша отреагировали на шутку одноклубника Георгия Джикии.
Официальный Twitter «Спартака» опубликовал видео, в котором бразильцы стояли в обнимку с Джикией.
«Джикия — мой друг, мой брат», — сказал Луис Адриано.
Спартаковские бразильцы: «Джикия - наш друг, наш брат!» pic.twitter.com/LtswcqPiW4— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2018 г.
Ранее «Спартак» принёс извинения за запись о «тающих шоколадках» на странице клуба в Twitter.
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