Бразильский футболист «Спартака» Луис Адриано: Джикия — мой друг и брат

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Бразильские футболисты московского «Спартака» Луис Адриано, Фернандо и Педру Роша отреагировали на шутку одноклубника Георгия Джикии.

Официальный Twitter «Спартака» опубликовал видео, в котором бразильцы стояли в обнимку с Джикией.

«Джикия — мой друг, мой брат», — сказал Луис Адриано.

Ранее «Спартак» принёс извинения за запись о «тающих шоколадках» на странице клуба в Twitter.

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