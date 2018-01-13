Олимпийский чемпион Лавров уволен с поста первого вице-президента ФГР за прогулы

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Трёхкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров уволен с должности первого вице-президента Федерации гандбола России (ФГР) за прогулы.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на слова генерального директора организации Льва Воронина.

«Мы не ставим ни под какое сомнение заслуги Андрея Ивановича перед гандболом в качестве великого игрока. Но увольнение действительно произошло. За прогулы», — отметил функционер.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по гандболу обыграла Финляндию в квалификации чемпионата мира 2019 года.

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