Олимпийский чемпион Лавров уволен с поста первого вице-президента ФГР за прогулы
Трёхкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров уволен с должности первого вице-президента Федерации гандбола России (ФГР) за прогулы.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на слова генерального директора организации Льва Воронина.
«Мы не ставим ни под какое сомнение заслуги Андрея Ивановича перед гандболом в качестве великого игрока. Но увольнение действительно произошло. За прогулы», — отметил функционер.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России по гандболу обыграла Финляндию в квалификации чемпионата мира 2019 года.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard