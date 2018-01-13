Мужская сборная России по гандболу обыграла Финляндию в квалификации чемпионата мира

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В заключительном матче группового раунда квалификации чемпионата мира по гандболу 2019 года мужская сборная России на своей площадке обыграла команду Финляндии со счётом 36:26.

Поединок с финнами не имел для российских гандболистов турнирного значения, поскольку они досрочно обеспечили себе первое место в своей группе, а вместе с ним — и право сыграть в стыковых матчах квалификации ЧМ-2019.

Ранее сообщалось, что сборная России по гандболу победила команду Словакии в матче отборочного раунда чемпионата мира.

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