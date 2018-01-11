Сборная России обыграла команду Словакии в отборе ЧМ-2019 по гандболу

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Мужская сборная России по гандболу одержала выездную победу над национальной командой Словакии в матче пятого тура первого квалификационного раунда чемпионата мира 2019 года в Дании и Германии.

Встреча завершилась со счётом 32:26.

Эта победа стала пятой для подопечных Эдуарда Кошкарова в квалификации ЧМ-2019.

Следующими соперниками россиян станут финны. Матч пройдёт 13 января в Казани.

Ранее главный тренер сборной России по гандболу описал свой идеал женской красоты.

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