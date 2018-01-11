Сборная России обыграла команду Словакии в отборе ЧМ-2019 по гандболу

Мужская сборная России по гандболу одержала выездную победу над национальной командой Словакии в матче пятого тура первого квалификационного раунда чемпионата мира 2019 года в Дании и Германии.