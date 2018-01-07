Главный тренер сборной России по гандболу описал свой идеал женской красоты

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов описал свой идеал красоты.

«Сейчас все мои любимые актрисы молодости сморщились, как яблочко по весне. Мой идеал — настоящая русская красавица с длинными волосами (короткие стрижки я не понимаю). Волосы, походка, манера одеваться — это украшения женщины», — признался специалист в эксклюзивном интервью RT.

Ранее Трефилов посоветовал мужчинам не признаваться женщинам в своих грехах.



