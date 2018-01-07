Главный тренер сборной России по гандболу описал свой идеал женской красоты

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Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов описал свой идеал красоты.

«Сейчас все мои любимые актрисы молодости сморщились, как яблочко по весне. Мой идеал — настоящая русская красавица с длинными волосами (короткие стрижки я не понимаю). Волосы, походка, манера одеваться — это украшения женщины», — признался специалист в эксклюзивном интервью RT.

Ранее Трефилов посоветовал мужчинам не признаваться женщинам в своих грехах.

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