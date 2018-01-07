Главный тренер сборной России по гандболу посоветовал мужчинам не признаваться женщинам в своих грехах

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов дал мужчинам совет, как вести себя с представительницами противоположного пола.

«У женщин память не короткая, а избирательная. Особенно хорошо они запоминают плохое. Поэтому мужчинам я не советую признаваться в грехах, иначе потом вам припомнят всё. Отпирайтесь до последнего, нападение — лучшая защита. А магазины у них — это святое, любят накупить «штукатурки», даже в чемодане четверть объёма — косметичка», — пояснил Трефилов в эксклюзивном интервью RT.

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