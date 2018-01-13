Чемпион мира Драчёв прокомментировал выступление российских биатлонисток в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

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Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчёв прокомментировал итоги женской эстафеты на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Могу сказать, что уровень женской эстафеты растёт. Многие показали, что можно проходить дистанцию без дополнительных патронов, чего, к сожалению, нельзя сказать о нашей команде», — цитирует Драчёва «Советский спорт».

Эксперт заметил, что россиянки, помимо проблем на стрельбе, разочаровали своим ходом по трассе.

«Сильно разочаровал проигрыш наших девушек на финишных кругах. И Дарья Виролайнен, и Ирина Услугина первые два круга прошли неплохо, но на финишном круге проигрывали столько, что даже страшно себе представить. По 30 секунд проигрыша — это очень много», — отметил Драчёв.

Ранее женская сборная России по биатлону стала седьмой в эстафетной гонке на Кубке мира в немецком Рупольдинге.

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