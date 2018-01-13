Биатлонистка Услугина о своём выступлении в Рупольдинге: это не та середина, с которой нужно ехать на Олимпиаду

Российская биатлонистка Ирина Услугина, выступившая в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, где отечественная команда показала седьмой результат, рассказала о своей готовности к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Скоро объявят состав. Надежда у меня еле теплится. Не скажу, что я хорошо выступила, но и не хуже всех. Это не та серединка, с которой нужно ехать на Олимпиаду. Нужно стремиться выше и улучшать свою форму», — цитирует спортсменку «Чемпионат».

По словам Услугиной, она не может судить о том, насколько справедливой является ротация российских спортсменок между Кубком мира и Кубком IBU.

«Пусть этим занимается руководство нашей федерации и тренеры. Наше дело работать и соревноваться. В команде здоровая конкуренция, нужно просто биться и доказывать, что ты можешь», — добавила она.

Ранее сообщалось, что сборная Германии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.